Марченко забил 60 голов в 175 матчах за «Коламбус» – 4-й результат в истории клуба. Быстрее были только Лайне, Нэш и Сэндерсон

Кирилл Марченко забил 60-й гол за «Коламбус».

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3 Б). 24-летнему нападающему понадобилось 175 игр, чтобы достичь данного показателя.

Быстрее него в истории «Блю Джекетс» 60 голов за клуб забивали только Патрик Лайне (за 161 матч), Рик Нэш (159) и Джефф Сэндерсон (146).

В текущем сезоне на счету Марченко 42 (16+26) очка в 38 играх.

Марченко дважды забил «Каролине» и стал 1-й звездой матча. У него 42 очка в 38 играх – повторение личного рекорда за сезон в НХЛ