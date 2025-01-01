Марченко забил 60 голов в 175 матчах за «Коламбус» – 4-й результат в истории клуба. Быстрее были только Лайне, Нэш и Сэндерсон
Кирилл Марченко забил 60-й гол за «Коламбус».
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3 Б). 24-летнему нападающему понадобилось 175 игр, чтобы достичь данного показателя.
Быстрее него в истории «Блю Джекетс» 60 голов за клуб забивали только Патрик Лайне (за 161 матч), Рик Нэш (159) и Джефф Сэндерсон (146).
В текущем сезоне на счету Марченко 42 (16+26) очка в 38 играх.
Марченко дважды забил «Каролине» и стал 1-й звездой матча. У него 42 очка в 38 играх – повторение личного рекорда за сезон в НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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