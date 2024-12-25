ЦСКА обыграл СКА впервые за 8 матчей. Побед не было с апреля 2023 года
ЦСКА победил СКА впервые за 8 встреч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла петербургский клуб (6:5) в домашнем дерби.
У ЦСКА не было побед над СКА с апреля 2023 года – на протяжении 7 матчей. В том сезоне армейцы выиграли третий Кубок Гагарина.
ЦСКА одержал 9-ю победу подряд, обыграв СКА. Команда Воробьева догнала «Спартак» по очкам на Западе
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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