ЦСКА обыграл СКА впервые за 8 матчей. Побед не было с апреля 2023 года

ЦСКА победил СКА впервые за 8 встреч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева обыграла петербургский клуб (6:5) в домашнем дерби.

У ЦСКА не было побед над СКА с апреля 2023 года – на протяжении 7 матчей. В том сезоне армейцы выиграли третий Кубок Гагарина.

ЦСКА одержал 9-ю победу подряд, обыграв СКА. Команда Воробьева догнала «Спартак» по очкам на Западе