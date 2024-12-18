Фиала провел 600-й матч в НХЛ. У форварда «Лос-Анджелеса» 186 голов и 260 ассистов

Кевин Фиала провел 600 матчей в НХЛ за карьеру.

«Лос-Анджелес » проиграл «Питтсбургу » (2:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ .

Эта игра стала 600-й по счету для 28-летнего нападающего «Кингс» Кевина Фиалы .

Форвард также выступал за «Нэшвилл» и «Миннесоту», всего за карьеру он набрал 446 (186+260) очков.

Напомним, Фиала был выбран «Нэшвиллом » под общим 11-м номером в первом раунде драфта 2014 года.