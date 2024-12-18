Фиала провел 600-й матч в НХЛ. У форварда «Лос-Анджелеса» 186 голов и 260 ассистов
Кевин Фиала провел 600 матчей в НХЛ за карьеру.
«Лос-Анджелес» проиграл «Питтсбургу» (2:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эта игра стала 600-й по счету для 28-летнего нападающего «Кингс» Кевина Фиалы.
Форвард также выступал за «Нэшвилл» и «Миннесоту», всего за карьеру он набрал 446 (186+260) очков.
Напомним, Фиала был выбран «Нэшвиллом» под общим 11-м номером в первом раунде драфта 2014 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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