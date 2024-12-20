«Оттава» выиграла 5 матчей подряд и идет в зоне плей-офф на Востоке. «Питтсбург» с 8 победами в последних 11 играх отстает на 1 очко
«Оттава» выиграла 5 матчей подряд и идет в зоне плей-офф на Востоке.
«Сенаторс» обыграли «Калгари» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Трэвиса Грина одержала 7 побед в последних 8 играх и идет в зоне плей-офф, занимая второе из двух проходных мест в зоне wild card на Востоке (36 очков в 32 играх).
Ближайшим преследователем команды из столицы Канады является «Питтсбург», сегодня одолевший «Нэшвилл» (5:4 ОТ).
Команда под руководством Майка Салливана одержала 8 побед в последних 11 играх и отстает от зоны плей-офф на 1 балл (35 очков в 34 матчах).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем