«Оттава» выиграла 5 матчей подряд и идет в зоне плей-офф на Востоке. «Питтсбург» с 8 победами в последних 11 играх отстает на 1 очко

«Оттава» выиграла 5 матчей подряд и идет в зоне плей-офф на Востоке.

«Сенаторс» обыграли «Калгари » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Трэвиса Грина одержала 7 побед в последних 8 играх и идет в зоне плей-офф, занимая второе из двух проходных мест в зоне wild card на Востоке (36 очков в 32 играх).

Ближайшим преследователем команды из столицы Канады является «Питтсбург », сегодня одолевший «Нэшвилл » (5:4 ОТ).

Команда под руководством Майка Салливана одержала 8 побед в последних 11 играх и отстает от зоны плей-офф на 1 балл (35 очков в 34 матчах).