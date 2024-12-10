Ткачак, Пойнт и Хилл – звезды недели в НХЛ. У форварда «Флориды» 5+6 в 3 матчах
Мэттью Ткачак признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, одержавший 2 победы в 2 матчах, пропуская в среднем 1 шайбу и отражая 97,1% бросков.
Второй звездой признан нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, который набрал 8 (2+6) очков в 2 играх.
Первой звездой назван нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, заработавший 11 (5+6) очков в трех играх.
Мэттью Ткачак – 1-й игрок в истории «Флориды» с 9 очками на отрезке из 2 игр. У него 1+4 с «Филадельфией» после 2+2 с «Питтсбургом»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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