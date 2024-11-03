Тертышный о «Тракторе» и «Локомотиве»: «У них отличная школа, у нас отличная академия. Талантливые игроки. Это все идет в копилку российского хоккея»

Никита Тертышный подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:5).

– Обидное поражение, конечно, перед Дальним Востоком. Но есть чему научиться в этой игре, думаю, мы исправим ошибки, которые были сегодня.

– Можно ли сказать, что градус прошлого плей-офф сохраняется, судя по драке Робинсона и Шалунова?

– С ними игры тяжелые и всегда высокий накал. Да, может быть, остались еще какие-то эмоции, может, у кого-то где-то и обиды, недосказанность. Но это не у всех, сейчас новый сезон, новая игра.

– Чем «Трактор» отличается от «Локомотива»? Кажется, что команды похожи габаритами и где-то стилем.

– Мое мнение – у нас разные команды.

– Челябинская школа сильнее ярославской?

– Школы тоже разные. У них отличная школа, у нас отличная академия. И сколько у них талантливых игроков, сколько у нас. Это все идет в копилку российского хоккея, – сказал нападающий «Трактора » Никита Тертышный .