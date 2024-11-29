Защитник «Торпедо» Томпсон: «В новостях всякое говорят, но мне в России нравится. Скачал переводчик – тут нет английского языка. Пытаешься спросить, тебе отвечают: «No English»
29-летний американский защитник проводит первый сезон в составе «Торпедо». На его счету 5 (1+4) очков за 26 матчей при полезности «плюс 8».
– Россия – не Америка и не Германия, совершенно другая культура. Тем более сейчас у России в мире плохая репутация. Какие у тебя были ожидания?
– Да, в новостях сейчас много об этом говорят. Но когда я общался с Ларионовым, он меня заверил, что тут безопасно, чисто, цены умеренные. Я ему поверил. Не думаю, что он стал бы меня звать, если бы тут была плохая ситуация.
Других людей тоже поспрашивал – Аскарова, Афанасьева, Бобби Линча, Ларионова-младшего. Все мне сказали, что тут все хорошо.
В новостях всякое говорят, однако мне в России нравится. Понятно, что тут другие обычаи, к которым я еще привыкаю, но мне все нравится.
– Культурный шок был?
– Может, в самом начале, первые пару дней, пока отходил от перелетов. Потому что тут же вообще нет английского языка нигде, непонятно даже, куда идти. Пытаешься спросить, а тебе обычно отвечают: «No English».
Скачал себе в итоге переводчик и с ним начал осваиваться. Нормально, – сказал защитник «Торпедо» Китон Томпсон.
Китон Томпсон: «Всегда хотел играть в КХЛ. Ларионов – очень уважаемый человек, я был очень рад, когда «Торпедо» предложило контракт»
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