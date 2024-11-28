Купер – 8-й тренер в истории НХЛ с 900+ матчами регулярки во главе одной франшизы. У «Тампы» 536 побед на отрезке
Джон Купер провел 900-й матч регулярного чемпионата НХЛ во главе «Тампы».
В юбилейной для 57-летнего специалиста игре «Лайтнинг» уступили «Вашингтону» со счетом 4:5.
За 900 игр в качестве главного тренера Купер одержал 537 побед в регулярках. Он стал восьмым тренером в истории НХЛ, кто провел столько матчей в одном клубе.
Список тех, кто обходит Купера по этому показателю, выглядит следующим образом:
1. Эл Арбур («Айлендерс») – 1500 матчей;
2. Барри Троц («Нэшвилл») – 1196 матчей;
3. Линди Рафф («Баффало») – 1187 матчей;
4. Билли Риэй («Чикаго») – 1012 матчей;
5. Джек Адамс («Детройт») – 964 матча;
6. Пол Морис («Каролина») – 920 матчей;
7. Той Блэйк («Монреаль») – 914 матчей;
Примечание: жирным выделены действующие специалисты.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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