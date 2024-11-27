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Вратарь «Сибири» Костин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 25 бросков в матче с «Барысом»

Вратарь Денис Костин помог «Сибири» победить «Барыс» (2:0).

29-летний голкипер отразил все 25 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это третий шатаут Дениса Костина в сезоне-2024/25.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСибирь
logoБарыс
logoДенис Костин
logoКХЛ
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