«Сибирь» обменяла форварда Дубакина в «Амур» на вратаря Лозебникова
«Сибирь» обменяла Сергея Дубакина в «Амур».
Новосибирский клуб в этой сделке получил голкипера Дмитрия Лозебникова.
В нынешнем сезоне Сергей Дубакин набрал 2 (0+2) очка в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Форвард уже играл за «Амур» в сезоне-2022/23 – тогда он отметился 29 (14+15) баллами в 57 матчах регулярки.
Дмитрий Лозебников в этом сезоне провел 12 матчей, одержал 1 победу при 11 поражениях, пропуская в среднем 3,24 шайбы и отражая 89% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости