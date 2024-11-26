«Сибирь» обменяла форварда Дубакина в «Амур» на вратаря Лозебникова

«Сибирь» обменяла Сергея Дубакина в «Амур».

Новосибирский клуб в этой сделке получил голкипера Дмитрия Лозебникова .

В нынешнем сезоне Сергей Дубакин набрал 2 (0+2) очка в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Форвард уже играл за «Амур » в сезоне-2022/23 – тогда он отметился 29 (14+15) баллами в 57 матчах регулярки.

Дмитрий Лозебников в этом сезоне провел 12 матчей, одержал 1 победу при 11 поражениях, пропуская в среднем 3,24 шайбы и отражая 89% бросков.