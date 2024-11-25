Уэйн Гретцки: «Мне было стыдно, когда я побил рекорд Хоу по голам. Отец сказал: «Горди рад твоему достижению. Когда кто-то побьет твой рекорд, прояви такое же достоинство»

Уэйн Гретцки рассказал о том, как побил рекорд Горди Хоу по голам в НХЛ.

Канадец возглавляет рейтинг по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ с марта 1994 года (894 шайбы). 39-летний Александр Овечкин идет на втором месте (868 голов).

«Помню день, когда побил рекорд Горди Хоу . Я боготворил Горди, он был не только величайшим игроком на свете, но и настоящим джентльменом.

Я сказал отцу: «Мне немного стыдно, что я собираюсь побить рекорд Горди». А он ответил: «Ты не можешь так себя вести. Хоу очень гордится твоим достижением. Просто помни, что однажды, когда кто-то побьет твой рекорд, ты проявишь такое же достоинство, как Горди».

Я посмотрел на отца и сказал: «Ну, могу я насладиться этим хотя бы пару дней?» – сказал Уэйн Гретцки .

Гретцки об Овечкине: «Мы с Алексом хорошие друзья. Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд»