Галым Мамбеталиев: «Бурдасов нормально играет. Когда сборы с клубом не проходят, сил нет, откуда они возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят»
Галым Мамбеталиев высказался после матча против «Авангарда» (2:3 ОТ).
«Ребята молодцы, сражались. Есть запал у них, хотели выиграть в честь праздника. Спасибо всем болельщикам, была отличная поддержка, при таких трибунах приятно играть, ребята были заряжены.
Но есть моменты, у нас выпало два защитника по ходу матча. Получилось так, что наелись, пропустили голы. По самоотдаче претензий нет, ребята растут.
Я считаю, что Бурдасов нормально играет. Когда сборы с командой не проходят, сил нет у ребят, откуда силы возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят всегда, он молодец.
По Роману Старченко не могу сказать, когда он вернется, это только доктор может сказать», – сказал главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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