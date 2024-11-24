Галым Мамбеталиев: «Бурдасов нормально играет. Когда сборы с клубом не проходят, сил нет, откуда они возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят»

Галым Мамбеталиев высказался после матча против «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Ребята молодцы, сражались. Есть запал у них, хотели выиграть в честь праздника. Спасибо всем болельщикам, была отличная поддержка, при таких трибунах приятно играть, ребята были заряжены.

Но есть моменты, у нас выпало два защитника по ходу матча. Получилось так, что наелись, пропустили голы. По самоотдаче претензий нет, ребята растут.

Я считаю, что Бурдасов нормально играет. Когда сборы с командой не проходят, сил нет у ребят, откуда силы возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят всегда, он молодец.

По Роману Старченко не могу сказать, когда он вернется, это только доктор может сказать», – сказал главный тренер «Барыса » Галым Мамбеталиев .