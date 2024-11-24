  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галым Мамбеталиев: «Бурдасов нормально играет. Когда сборы с клубом не проходят, сил нет, откуда они возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят»
1

Галым Мамбеталиев: «Бурдасов нормально играет. Когда сборы с клубом не проходят, сил нет, откуда они возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят»

Галым Мамбеталиев высказался после матча против «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Ребята молодцы, сражались. Есть запал у них, хотели выиграть в честь праздника. Спасибо всем болельщикам, была отличная поддержка, при таких трибунах приятно играть, ребята были заряжены.

Но есть моменты, у нас выпало два защитника по ходу матча. Получилось так, что наелись, пропустили голы. По самоотдаче претензий нет, ребята растут.

Я считаю, что Бурдасов нормально играет. Когда сборы с командой не проходят, сил нет у ребят, откуда силы возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят всегда, он молодец.

По Роману Старченко не могу сказать, когда он вернется, это только доктор может сказать», – сказал главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoБарыс
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
logoГалым Мамбеталиев
logoАнтон Бурдасов
logoАвангард
logoРоман Старченко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Звягин о 3:2 с «Барысом»: «Ребята верили до конца, что смогут спасти матч. Забили очень хорошие голы, в овертайме вырвали важное для нас второе очко»
6сегодня, 16:34
«Авангард» обыграл «Барыс» в дебютном матче Серебрякова и вышел на 8-е место Востока. Прохоркин сравнял счет на 59:22, Кэсселс забил в овертайме
26сегодня, 14:00
Ларионов о Кубке Первого канала: «Сборная легионеров КХЛ – неплохой вариант, но игроки просто наденут другие майки. Насколько они будут увлечены поставленными целями?»
5вчера, 20:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Воробьев покинет СКА. Он хочет постоянное время в топ-6 в команде, которая будет бороться за Кубок Гагарина (Артур Хайруллин)
4 минуты назад
Есмантович о драфте в КХЛ: «Почти все ведущие клубы могут пострадать. Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты»
14 минут назад
Серебряков о дебюте за «Авангард»: «Давно не играл. Тяжелый момент. С каждым периодом больше входил в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо пацанам, которые помогали, блокировали»
27 минут назад
Третьяк о травме Овечкина: «Я позвонил ему, пожелал быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон»
6сегодня, 17:59
Третьяк о Серебрякове в «Авангарде»: «Никита вернется в элиту вратарей КХЛ. Он талантлив. В СКА у него что-то не получилось»
13сегодня, 16:51
КХЛ. «Динамо» Минск проиграло «Автомобилисту», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» одолел «Барыс», «Адмирал» оказался сильнее «Амура»
96сегодня, 16:45
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Рано собирать плоды с дерева, оно только расцветает. Результат будем смотреть весной. Мы находимся не там, где должны. Будем преодолевать трудности»
3сегодня, 15:50
Монтгомери возглавил «Сент-Луис», подписав контракт на 5 лет. Бэннистер уволен
18сегодня, 15:37
Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Это будет интересно и для болельщиков, и для молодых хоккеистов, которые будут играть в команде Ротенберга»
9сегодня, 15:18
Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Операцию делать не будут, значит, перелом произошел без смещения. Хотя снимок из «Вашингтона» мне так и не прислали – в НХЛ принято все скрывать»
25сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о 3:2 с минским «Динамо»: «Равная игра – по статистике, голевым моментам, удалениям. Парни проявили характер, сражались до конца»
348 минут назад
Ян Дрозг: «Хабаровск – отличное место, чтобы играть в хоккей. У меня остались хорошие воспоминания от жизни в городе»
сегодня, 17:52
«Нефтехимик» подписал контракт с Капустиным
сегодня, 17:27
Тамбиев о 5:3 с «Амуром»: «Проявили волю к победе, характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников»
1сегодня, 17:13
Дерек Барак: «Витязь» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей»
сегодня, 16:59
Звягин о 3:2 с «Барысом»: «Ребята верили до конца, что смогут спасти матч. Забили очень хорошие голы, в овертайме вырвали важное для нас второе очко»
6сегодня, 16:34
Епанчинцев об 1:3 от «Металлурга»: «Соперник был свежее. Мы не заработали удаления. Они идут от активных действий, а этого не хватало»
2сегодня, 16:21
Разин о 6 победах в 8 матчах: «Неплохой результат, но реализация хромает, из-за этого присутствует нервозность. Надо немного раскрепоститься»
сегодня, 16:15
Каменский о травме Овечкина: «Саша знает, как себя готовить. Он выйдет еще более замотивированным и покажет хоккей, который мы от него ждем. Уверен, он сможет побить рекорд»
сегодня, 15:58
«Мог бы стать профессиональным рыбаком». Ильенко о работе вне хоккея
сегодня, 14:29