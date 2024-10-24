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Михаил Анисин: «В КХЛ не хватает ярких тренеров – можно отметить только Ротенберга, Ларионова. Еще был Алексей Заварухин, но его почему-то не оставили в «Тракторе»

Михаил Анисин считает, что в КХЛ не хватает ярких тренеров.

– В «Барыс» надо вернуть Андрея Назарова?

Буцаев был хорошей кандидатурой. Думаю, Андрей Викторович в здравом уме сам бы не пошел туда, где творится такая чехарда.

– Назарова не хватает сейчас в КХЛ?

– Думаю, что да. Ярких тренеров не хватает, среди них можно отметить только Ротенберга, Ларионова. В «Тракторе» еще был Алексей Заварухин, но его почему-то не оставили в команде, – сказал тренер по развитию «Академии СКА-Юниор».

Анисин о популярности пресс-конференций Ротенберга: «Значит, человек интересен и он яркая личность. А то, что его не поздравили с 200-м матчем, это подло и некрасиво»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoТрактор
logoТорпедо
logoНиколай Заварухин
logoМихаил Анисин
logoИгорь Ларионов
logoАндрей Назаров
logoВячеслав Буцаев
logoКХЛ
logoБарыс
logoРоман Ротенберг
logoСКА-ЮНИОР
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