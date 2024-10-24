Михаил Анисин: «В КХЛ не хватает ярких тренеров – можно отметить только Ротенберга, Ларионова. Еще был Алексей Заварухин, но его почему-то не оставили в «Тракторе»

Михаил Анисин считает, что в КХЛ не хватает ярких тренеров.

– В «Барыс» надо вернуть Андрея Назарова?

– Буцаев был хорошей кандидатурой. Думаю, Андрей Викторович в здравом уме сам бы не пошел туда, где творится такая чехарда.

– Назарова не хватает сейчас в КХЛ?

– Думаю, что да. Ярких тренеров не хватает, среди них можно отметить только Ротенберга, Ларионова. В «Тракторе » еще был Алексей Заварухин, но его почему-то не оставили в команде, – сказал тренер по развитию «Академии СКА-Юниор».

Анисин о популярности пресс-конференций Ротенберга: «Значит, человек интересен и он яркая личность. А то, что его не поздравили с 200-м матчем, это подло и некрасиво»