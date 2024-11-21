У «Торпедо» 4 поражения в 6 последних матчах. Дальше – лидирующий на Западе «Локомотив»

«Торпедо» проиграло 4 из 6 последних матчей.

Сегодня команда Игоря Ларионова уступила СКА в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:4).

В 6 последних играх нижегородцы одержали лишь две победы – над «Сочи» (7:1) и минским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Торпедо » занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 29 матчей. 23 ноября команда встретится с лидирующим на Западе «Локомотивом».