Майоров об игре «Авангарда»: «Вполне могу представить, что команда останется без плей-офф»
Борис Майоров высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.
Клуб набрал 22 очка в 26 матчах и занимает 10-е место в таблице Востока.
«Чтобы рассуждать об «Авангарде» и его проблемах, нужно находиться внутри коллектива. Или по крайней мере общаться с руководством. У меня такой возможности нет, поэтому не могу сказать что-то конкретное.
Единственное – очень удивлен, что с «Авангардом» происходит что-то, не позволяющее ему показывать другие результаты. В теперешней ситуации вполне могу представить, что команда останется без плей-офф.
Другое дело, что впереди еще немало матчей, их достаточно, чтобы изменить ситуацию», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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