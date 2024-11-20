Майоров об игре «Авангарда»: «Вполне могу представить, что команда останется без плей-офф»

Борис Майоров высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.

Клуб набрал 22 очка в 26 матчах и занимает 10-е место в таблице Востока.

«Чтобы рассуждать об «Авангарде » и его проблемах, нужно находиться внутри коллектива. Или по крайней мере общаться с руководством. У меня такой возможности нет, поэтому не могу сказать что-то конкретное.

Единственное – очень удивлен, что с «Авангардом» происходит что-то, не позволяющее ему показывать другие результаты. В теперешней ситуации вполне могу представить, что команда останется без плей-офф.

Другое дело, что впереди еще немало матчей, их достаточно, чтобы изменить ситуацию», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .