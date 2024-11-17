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Мичков – 4-й игрок «Филадельфии» за последние 20 лет, набравший очки в 4+ матчах подряд в возрасте до 20 лет

Матвей Мичков набрал очки в 4-м матче НХЛ подряд.

Форвард «Филадельфии» сделал 2 передачи в игре с «Баффало» (5:2), продлив свою результативную серию.

Матвей Мичков стал четвертым игроком «Флайерс» за последние 20 лет, набравшим очки в 4 или более матчах подряд в возрасте до 20 лет.

Ранее это удалось Шону Кутюрье (6 игр в сезоне-2011/12), Джоэлу Фараби (5 и 4 в сезоне-2019/20) и Нолану Патрику (5 в сезоне-2017/18).   

Мичков – лучший бомбардир НХЛ среди новичков! С очками уже четвертый матч подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoШон Кутюрье
logoНолан Патрик
logoДжоэл Фараби
logoМатвей Мичков
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