Тамбиев о 0:1 с «Автомобилистом»: «Было видно, что игра идет до гола – забил не «Адмирал». Моменты были, но не довинтили, удаление сыграло решающую роль»

Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от «Автомобилиста» (0:1).

– Упорный матч, по сценарию было видно, что игра идет до гола. Забили не мы. В третьем периоде были неплохие моменты, но недовинтили. Не хватило резкости, комбинаций.

– Настраивали команду избегать удалений?

– Удаление сыграло решающую роль, была потеря координации, резкости. Много удалялись, но ничего не сделаешь теперь, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .