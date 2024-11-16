Тамбиев о 0:1 с «Автомобилистом»: «Было видно, что игра идет до гола – забил не «Адмирал». Моменты были, но не довинтили, удаление сыграло решающую роль»
Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от «Автомобилиста» (0:1).
– Упорный матч, по сценарию было видно, что игра идет до гола. Забили не мы. В третьем периоде были неплохие моменты, но недовинтили. Не хватило резкости, комбинаций.
– Настраивали команду избегать удалений?
– Удаление сыграло решающую роль, была потеря координации, резкости. Много удалялись, но ничего не сделаешь теперь, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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