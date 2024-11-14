Кравец о 0:5 от «Ак Барса»: «У «Куньлуня» недостаточно мастерства, опыта, уверенности. Обидно за вратаря – он много нас выручал, а партнеры в конце опускают руки и не играют»
«Результат говорит сам за себя – ноль голов. Хотя моменты мы создаваем, но плохо завершаем, очень много было индивидуальных ошибок. По многим компонентам уступили «Ак Барсу». Удаляться с такой командой, естественно, тоже нельзя, это перебор.
Хотя борьба была хорошая, старались не уступать. Но в целом уступили и по мастерству, и по здоровью. Обидно за нашего вратаря – он много раз нас выручал, а игроки в конце позволяют себе такие расслабления, как четвертый и пятый гол, опускают руки и не играют, а доигрывают.
Нужно играть до конца, бороться и помогать вратарю, а не подставлять так, как это было сделано. Голы – это мастерство, правильность решений игроков и, естественно, игра вратаря соперника. Я считаю, что должны уметь забивать, и мы показывали это, но мастерства не хватает.
Проблема стабильности? Конечно, волнует, хочется, чтобы команда постоянно играла стабильно. Значит, для этого у нас недостаточно мастерства или игрового опыта, уверенности, потому что такие провалы происходят иногда.
Надо внутри как-то менять это, чтобы люди играли каждый матч, а не выбирали – сегодня играем, а завтра нет. Такая работа, надо находить какие-то слова», – сказал главный тренер «Куньлуня».
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