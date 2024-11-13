Гатиятулин о 5:0 с «Куньлунем»: «У «Ак Барса» был азарт, самоотверженность. Забили в большинстве – этот процесс не прекращается: ищем связки, сочетания, ходы»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Куньлунем».

Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

«Хороший матч. После поездки восстановились, хорошо подготовились. Азарт, самоотверженность – все присутствовало. Хорошие моменты имели и при атаках сходу, и при позиционном нападении.

Забили в большинстве – это процесс, который не прекращается: ищем связки, сочетания, ходы.

Отсутствие Крутова и Юдина ? У Димы повреждение – не стали форсировать, дали возможность долечить, ждем, что скажут врачи.

Следим за ребятами из системы, будем давать им возможности проявить себя. Тут зависит от них, смогут ли воспользоваться шансами. Рады и за Дениса Комкова , и за Артура Бровкина, местных воспитанников. Сезон длинный, важна глубина состава.

Ищем ее во внутренних резервах. Рады, что ребята выходят и с каждым матчем прибавляют.

Петан? Он уже катается в общей группе. Пробуем, но до конца не восстановился, не хотим рисковать. Как будет готов, сразу появится в составе», – сказал Гатиятулин .