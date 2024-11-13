Гатиятулин о 5:0 с «Куньлунем»: «У «Ак Барса» был азарт, самоотверженность. Забили в большинстве – этот процесс не прекращается: ищем связки, сочетания, ходы»
Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
«Хороший матч. После поездки восстановились, хорошо подготовились. Азарт, самоотверженность – все присутствовало. Хорошие моменты имели и при атаках сходу, и при позиционном нападении.
Забили в большинстве – это процесс, который не прекращается: ищем связки, сочетания, ходы.
Отсутствие Крутова и Юдина? У Димы повреждение – не стали форсировать, дали возможность долечить, ждем, что скажут врачи.
Следим за ребятами из системы, будем давать им возможности проявить себя. Тут зависит от них, смогут ли воспользоваться шансами. Рады и за Дениса Комкова, и за Артура Бровкина, местных воспитанников. Сезон длинный, важна глубина состава.
Ищем ее во внутренних резервах. Рады, что ребята выходят и с каждым матчем прибавляют.
Петан? Он уже катается в общей группе. Пробуем, но до конца не восстановился, не хотим рисковать. Как будет готов, сразу появится в составе», – сказал Гатиятулин.
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