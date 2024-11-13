«Трактор» выиграл 3 из 5 последних матчей и идет 1-м на Востоке. У «Металлурга» 3 победы в 5 играх и 6-е место

«Трактор» одержал 3 победы в 5 последних матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру в гостях обыграла «Металлург» со счетом 4:0.

«Трактор » занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 26 матчах.

«Металлург » одержал 3 победы в 5 последних играх. Команда тренера Андрея Разина занимает 6-е место в таблице Востока, имея в активе 27 очков в 27 матчах.