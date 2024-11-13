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  • Майоров об уходе Вея из «Авангарда»: «А кто такая КХЛ? Она признана где-нибудь? Это отголоски разделения с ФХР, яму себе вырыли»
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Майоров об уходе Вея из «Авангарда»: «А кто такая КХЛ? Она признана где-нибудь? Это отголоски разделения с ФХР, яму себе вырыли»

Борис Майоров раскритиковал решение о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

Ранее стало известно, что канадский форвард Линден Вей, десять дней назад покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт со швейцарским клубом «Фрибур».

«Я после первого побега сказал, что это первый, но не последний. Сейчас получаем подтверждение. Это отголоски разделения КХЛ и ФХР.

Я все хочу спросить у людей, которые стояли у истоков этого решения. А что они вообще преследовали? Какие цели? Им Федерация мешала, что ли?  

Нет, [в этом решении] одни минусы. Федерация здесь вообще ни при чем, она сделать ничего не может, и в соответствии с законами, которые существуют в хоккее, Международная федерация тоже не препятствует. Откуда сбежал? Из КХЛ!

А кто такая КХЛ? Она, что, признана где-нибудь? Яму себе вырыли, получается? Да. А сейчас драфт еще себе организуем, вообще замечательно все будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член правления ФХР Борис Майоров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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