Майоров об уходе Вея из «Авангарда»: «А кто такая КХЛ? Она признана где-нибудь? Это отголоски разделения с ФХР, яму себе вырыли»

Борис Майоров раскритиковал решение о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

Ранее стало известно , что канадский форвард Линден Вей , десять дней назад покинувший «Авангард » по семейным обстоятельствам, подписал контракт со швейцарским клубом «Фрибур».

«Я после первого побега сказал, что это первый, но не последний. Сейчас получаем подтверждение. Это отголоски разделения КХЛ и ФХР.

Я все хочу спросить у людей, которые стояли у истоков этого решения. А что они вообще преследовали? Какие цели? Им Федерация мешала, что ли?

Нет, [в этом решении] одни минусы. Федерация здесь вообще ни при чем, она сделать ничего не может, и в соответствии с законами, которые существуют в хоккее, Международная федерация тоже не препятствует. Откуда сбежал? Из КХЛ!

А кто такая КХЛ? Она, что, признана где-нибудь? Яму себе вырыли, получается? Да. А сейчас драфт еще себе организуем, вообще замечательно все будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член правления ФХР Борис Майоров.