Меньшиков о СКА: «Есть «навал», не хватает тонких комбинаций, лидеров. Вроде имена громкие, а смотришь – чаще игрок в штрафном боксе, чем у чужих ворот»

Константин Меньшиков поделился мыслями касательно игры СКА.

Команда Романа Ротенберга проиграла пятый матч подряд в Фонбет чемпионате КХЛ , уступив «Авангарду » (1:2).

– У СКА страдает реализация. Это бросается в глаза. Вроде и моменты команда создает, даже при не самой лучшей игре.

Но с реализацией в последних матчах что-то не так.

Над этим надо работать на тренировках: выходы один на один с голкипером, два в одного, три в два... Все должно быть «на автомате». Игроков высокого класса в СКА хватает. Почему они не забивают?

– Может, не хватает последнего паса?

– Не видно четкого розыгрыша шайбы. Особенно когда СКА играет в большинстве.

Шайба должна ходить от защитника к нападающему, от одного борта к другому, доводить ее нужно до броска – как в баскетболе. У армейцев не всегда получается.

Есть «навал», не хватает тонких комбинаций. И тех, кто способен решать судьбу матчей, лидеров. Вроде имена громкие, а смотришь – чаще игрок в штрафном боксе, чем у чужих ворот, – сказал бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.