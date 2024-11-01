Агент Вея об уходе игрока из «Авангарда»: «Болезнь члена семьи, он морально не мог здесь находиться. Редкий случай – один на миллион. Клуб пошел навстречу, огромная благодарность»

Агент Линдена Вея прокомментировал уход игрока из «Авангарда».

Сегодня 33-летний канадец расторг контакт с омским клубом по соглашению сторон.

«У Линдена Вея случились семейные обстоятельства, болезнь члена семьи. «Авангард » пошел нам навстречу, огромная благодарность клубу.

Линдену нужно улететь в Канаду. Он делал свою работу честно, но настал момент, когда Вей уже не мог морально здесь находиться.

Произошла ситуация, которая бывает один раз на миллион. Редкий случай», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Весь нерв ситуации в «Авангарде» – в двух моментах: психанули тренер и важный защитник