Быков об уходе Вея: «В «Авангарде» опытное руководство, найдут решение. Важно не поддаваться панике. Вертикаль отлажена, хорошо работает академия, есть скауты»
Вячеслав Быков прокомментировал уход Линдена Вея из «Авангарда».
Ранее 33-летний канадец расторг контакт с омским клубом по соглашению сторон.
«В клубе «Авангард» работают опытные люди. Я уверен, что руководители найдут необходимое решение по выходу из этой непростой ситуации. У них отлажена вертикаль в клубе, где хорошо работает академия.
Плюс есть опытные скауты по выявлению и предложению опытных иностранных игроков. Такая ситуация бывает в каждом клубе, и то, как клуб выходит из такой ситуации, и показывает его профессионализм и амбиции.
Важно не поддаваться панике, а благодаря тщательному анализу и правильным действиям выправлять положение», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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