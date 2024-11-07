Форвард «Торпедо» Берлев о поражении от «Локомотива» по буллитам: «Игра очень интересная. Голов было немного, но мы увидели отличные скорости и борьбу» 

Антон Берлев оценил поражение «Торпедо» от «Локомотива» (1:2 Б).

«Двоякие впечатления. С одной стороны, очень рад, что наконец-то вышел на лед, с другой – уступили. Игра очень интересная, в том числе для болельщиков. Да, голов было немного, но мы увидели отличные скорости и борьбу.

Я себя чувствовал отлично, соскучился по льду. Рад вернуться. Мне понятны требования Игоря Ларионова, но еще нужно немного времени», – сказал нападающий «Торпедо ».