Форвард «Торпедо» Берлев о поражении от «Локомотива» по буллитам: «Игра очень интересная. Голов было немного, но мы увидели отличные скорости и борьбу»
Антон Берлев оценил поражение «Торпедо» от «Локомотива» (1:2 Б).
«Двоякие впечатления. С одной стороны, очень рад, что наконец-то вышел на лед, с другой – уступили. Игра очень интересная, в том числе для болельщиков. Да, голов было немного, но мы увидели отличные скорости и борьбу.
Я себя чувствовал отлично, соскучился по льду. Рад вернуться. Мне понятны требования Игоря Ларионова, но еще нужно немного времени», – сказал нападающий «Торпедо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости