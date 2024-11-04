Кочетков о трэштоке Овечкина: «Да, во время матчей он постоянно говорит мне много неприятных слов. После гола всегда кричит: «Я забил тебе!» Это не проблема»
Петр Кочетков рассказал о трэштоке со стороны Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» забил вратарю «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).
«Да, во время матчей он постоянно говорит мне много неприятных слов (со смехом). После гола всегда кричит: «Я забил тебе! Я забил тебе!»
В принципе, все российские ребята так делают, но для меня это не проблема», – сказал Кочетков.
Овечкин забил 860-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 34 шайбы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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