«Айлендерс» сообщили, что Барзэл и Пелек пропустят от 4 до 6 недель из-за травм. Романов и Райлли выбыли на несколько дней
«Айлендерс» сообщили, что Барзэл и Пелек пропустят от 4 до 6 недель из-за травм.
Клуб обновил информацию о состоянии травмированных игроков.
Форвард Мэтью Барзэл (травма верхней части тела) и защитник Адам Пелек (травма верхней части тела; в матче с «Баффало» он ушел со льда после попадания шайбы в лицо) выбыли на срок от 4 до 6 недель.
Защитники Майк Райлли (травма верхней части тела; ушел со льда в матче с «Баффало» после хита Джордана Гринуэя) и Александр Романов (травма верхней части тела, до игры с «Баффало» пропустил неделю) выбыли на несколько дней.
Оба игрока пропустили матч с «Рейнджерс» (2:5), вместо них сыграли вызванные из АХЛ Грант Хаттон и Самуэль Болдук.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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