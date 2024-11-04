«Айлендерс» сообщили, что Барзэл и Пелек пропустят от 4 до 6 недель из-за травм. Романов и Райлли выбыли на несколько дней

«Айлендерс» сообщили, что Барзэл и Пелек пропустят от 4 до 6 недель из-за травм.

Клуб обновил информацию о состоянии травмированных игроков.

Форвард Мэтью Барзэл (травма верхней части тела) и защитник Адам Пелек (травма верхней части тела; в матче с «Баффало» он ушел со льда после попадания шайбы в лицо) выбыли на срок от 4 до 6 недель.

Защитники Майк Райлли (травма верхней части тела; ушел со льда в матче с «Баффало» после хита Джордана Гринуэя) и Александр Романов (травма верхней части тела, до игры с «Баффало» пропустил неделю) выбыли на несколько дней.

Оба игрока пропустили матч с «Рейнджерс» (2:5), вместо них сыграли вызванные из АХЛ Грант Хаттон и Самуэль Болдук.