Третьяк о Кочеткове: «У него такая игра, как у Эда Белфора. Некоторые теряются, когда выходят из ворот. В Канаде к такой манере игры приучают»
Владислав Третьяк дал комментарий относительно игры Петра Кочеткова.
В нынешнем сезоне вратарь «Каролины» провел 3 матча, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 89,5% бросков.
«Он прогрессирует с каждым годом. Особые дифирамбы я бы ему не хотел петь, но самое главное, что он играет стабильно. Дай Бог ему весь сезон показывать хороший результат», – сказал Владислав Третьяк.
Президент ФХР отметил действия Петра Кочеткова при выходе из ворот.
«У него такая игра, как у Эда Белфора. Не все вратари себя уютно чувствуют, когда выходят из ворот.
Как правило, нас с детства этому не учили, и некоторые вратари теряются, когда выходят из ворот. А в Канаде к такой манере игры приучают с детства», – добавил Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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