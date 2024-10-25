Третьяк о Кочеткове: «У него такая игра, как у Эда Белфора. Некоторые теряются, когда выходят из ворот. В Канаде к такой манере игры приучают»

Владислав Третьяк дал комментарий относительно игры Петра Кочеткова.

В нынешнем сезоне вратарь «Каролины» провел 3 матча, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 89,5% бросков.

«Он прогрессирует с каждым годом. Особые дифирамбы я бы ему не хотел петь, но самое главное, что он играет стабильно. Дай Бог ему весь сезон показывать хороший результат», – сказал Владислав Третьяк .

Президент ФХР отметил действия Петра Кочеткова при выходе из ворот.

«У него такая игра, как у Эда Белфора. Не все вратари себя уютно чувствуют, когда выходят из ворот.

Как правило, нас с детства этому не учили, и некоторые вратари теряются, когда выходят из ворот. А в Канаде к такой манере игры приучают с детства», – добавил Третьяк.