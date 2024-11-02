Кузнецов подставил СКА: обругал судью и получил большое удаление

Что об этом думает Ротенберг?

СКА проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4). Одно из центральных событий матча – удаление Евгения Кузнецова.

Большое удаление Кузнецова в Уфе – рецидив

В третьем периоде защитник «Салавата» Александр Комаров провел силовой прием против Кузнецова (тут все было по правилам). Игрок СКА резко отреагировал: развернулся к судье и очень эмоционально начал ему что-то высказывать, не дожидаясь остановки.

Арбитры сразу же дали свисток и выписали Кузнецову малый и дисциплинарный штрафы. СКА остался в меньшинстве на две минуты, а нападающий провел на скамейке все 12. К тому моменту петербуржцы уступали 1:3, а до конца матча оставалось 11 минут.

Чуть ранее Кузнецова удалили еще и за задержку, сумма его нарушений перекрыла игровое время (14:00 против 13:07). Со скамейки штрафников Кузнецов никак не повлиял на собственную статистику и прервал девятиматчевую результативную серию (13 очков).

Интересно, что Кузнецов не впервые получил штраф за неспортивное поведение в сезоне. В середине первого периода матча со «Спартаком» (5:2) он сфолил на Павле Порядине и не согласился с решением судей. Нападающий начал спор с арбитром, но сразу же схватил еще две минуты за их оскорбление. Даже после второго удаления подряд Кузнецов продолжил говорить.

Вопросы к удалению Кузнецова тогда возникли и у Романа Ротенберга. Тренер ждал обоюдный штраф, поэтому спустился к борту и подозвал судью. На аргументы судьи Ротенберг отвечал отвечал просто: «Не надо на меня орать!»

Еще за год до возвращения Кузнецов делился мнением о работе судей. В интервью интервью «Матч ТВ» он обсудил и КХЛ: «Да это всю жизнь так было. Судьям, видимо, летом не дают свистки. Они потом выходят и свистят как угорелые всю предсезонку и первые две недели чемпионата. А потом им дадут люлей, и будет все нормально. Арбитр ведь не будет все лето со свистком ходить? Но тут соскучился. Насвистится, и потом все как обычно станет».

Прогнозы Кузнецова пока не сбываются.

Кузнецов – один из двух самых несдержанных игроков СКА. Но Ротенберг его поддерживает

Всего в этом сезоне у Кузнецова набралось уже 28 штрафных минут. По этому показателю он второй в СКА – больше удалялся только Валентин Зыков (37 минут). Зато Кузнецов встречает каждый штраф эмоциональнее остальных.

Часто его реакция на удаление – отрицание. Камера нередко ловила эмоции Кузнецова в штраф-боксе, где он недоумевающе покачивает головой или презрительно смотрит на куб. Кажется, игрок до сих не может привыкнуть к регламенту КХЛ, поэтому так остро реагирует на каждый штраф.

Иногда эмоций становится больше. Например, в сентябрьском матче против «Локомотива» (0:2) он вообще устроил целое шоу из собственного удаления. Началось с того, что Кузнецов и Никита Зайцев вступились за вратаря СКА и затеяли потасовку с Георгием Ивановым. Всех троих удалили за грубость.

Кузнецову, очевидно, не понравилось решение судей и прямо со скамейки штрафников он что-то кричал арбитрам, которые не обращали на него внимания. Чтобы хоть как-то их привлечь, он даже стучал клюшкой по стеклу.

Во всех случаях Ротенберг не винит игрока за эмоциональность, а наоборот оправдывает. Вот что главный тренер сказал после игры с «Салаватом»: «Он жил 10 лет в другой стране. Он здесь не был 12 лет в Уфе. Тогда здесь еще играли Сапрыкин, Виктор Николаевич [Козлов]. Каждый день для него – что-то новое. Думаю, сегодняшний день – хороший урок для него и для всей команды. Кузнецов понимает, как он сам может улучшить свою игру. Но в первую очередь речь про дисциплину. Думаю, это был последний раз, когда он удаляется неоправданно. Мы с ним поговорили, обсудили. У нас с ним хороший контакт».

Верим?

Фото: КХЛ /Садыкова Светлана