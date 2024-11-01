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Капризов – третья звезда НХЛ в октябре, у него 5+13 в 9 матчах. Макар – первая

Кирилл Капризов вошел в тройку лучших хоккеистов НХЛ по итогам октября.

Первой звездой НХЛ в октябре признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший 19 (4+15) очков в 11 матчах. 

Второй звездой стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, у которого 17 (9+8) очков в 10 матчах. 

Третьей звездой признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, в активе которого 18 (5+13) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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