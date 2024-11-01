Капризов – третья звезда НХЛ в октябре, у него 5+13 в 9 матчах. Макар – первая

Кирилл Капризов вошел в тройку лучших хоккеистов НХЛ по итогам октября.

Первой звездой НХЛ в октябре признан защитник «Колорадо » Кэйл Макар , набравший 19 (4+15) очков в 11 матчах.

Второй звездой стал нападающий «Виннипега » Кайл Коннор, у которого 17 (9+8) очков в 10 матчах.

Третьей звездой признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов , в активе которого 18 (5+13) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ .