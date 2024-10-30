Шипачев о рекорде по очкам в КХЛ: «Приятно, что я побил его там, где начинал играть. Спасибо «Северстали», что воспитали, дали мне дорогу в хоккей»

Вадим Шипачев высказался о рекорде по очкам в КХЛ.

37-летний нападающий набрал 929-е очко в КХЛ , отметившись передачей в матче минского «Динамо» и «Северстали» (2:5). Он стал лучшим бомбардиром в истории лиги, опередив Сергея Мозякина.

«Спасибо за поздравления с рекордом, но проиграла команда. Очень плохой результат, будем разговаривать.

Конечно, приятно бить рекорды, «Северсталь » поздравила, и мою маму поздравили, трибуны скандировали. Спасибо «Северстали», что воспитали, дали мне дорогу в хоккей, и череповецким болельщикам за поддержку. Приятно, что дома, где я начинал играть в хоккей, побил этот исторический рекорд. В душе приятно, но пока не будет улыбок и радости. Завтра, может быть, осознаю и будет немножко веселее.

Принципиально ли было набрать рекордное очко в Череповце? Я пытался это сделать давным-давно, но она тяжело шла. Хорошо, что я это сделал, сейчас, наверное, буду немного раскрепощеннее», – сказал форвард минского «Динамо ».