Детали великого рекорда Шипачева – в одной картинке

Лучший бомбардир в истории КХЛ.

Это случилось! В матче с «Северсталью» (2:5) нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев набрал 929-е очко в КХЛ .

Пал рекорд Сергея Мозякина, который уже давно закончил карьеру. Он имел 928 (419+509) очков. 37-летний Шипачев выступление в лиге еще продолжит, поэтому и рекордное достижение обязательно улучшит.

Пока же фиксируем:

С клубными делами у минского «Динамо» все обстоит намного хуже. Команда выдала всего две победы за последние шесть матчей и имеет 24 очка. У «Северстали» наоборот положение постепенно налаживается – пять побед подряд (26 очков). Сам Шипачев выбил 9 (2+7) очков за 19 матчей в регулярке-2024/25. От него на старте сезона явно ждали большего.

Как Шипачев пришел к рекорду: смазал старт регулярки, выпадал из заявки, резко взбодрился

Исторический момент случился на 9-й минуте матча. Шипачев получил шайбу у правого борта, отдал с неудобной на Вадима Мороза, а тот прошил вратаря «Северстали».

Что еще нужно знать об этом результативном действии от Вадима:

● Для Шипачева это уже не первый рекорд в сезоне. В домашней игре с «Нефтехимиком» (4:1) он стал лидером КХЛ по количеству матчей – 1002 (сейчас уже 1006). А вот падения рекорда Сергея Мозякина пришлось немного подождать – между 928-м и 929-м очками у Вадима были три нерезультативных встречи.

● Рекордное очко Шипачев мог набрать и раньше – по ходу сезона нападающий выпадал из состава и пропускал игру с «Сочи» (2:3). Перед этим Дмитрий Квартальнов прямо критиковал Шипачева за удаления в игре против СКА (0:3): «Надо клюшку контролировать. Согласен здесь, он подвел команду».

● Шипачев попал в Минск летом. Он тяжело привыкал к новой обстановке: вроде бы сразу выдал 2 очка, а потом попал на серию из семи встреч без результативных действий. Зато в начале октября прибавил: 2+3 за три матча с «Северсталью», СКА и ЦСКА. Тогда Вадим наконец догнал Мозякина.

● Матч с ЦСКА (5:4 ОТ) стал 1000-м для Шипачева в КХЛ и пока остается лучшим в сезоне. В нем Вадим набрал 1+2.

● Несмотря на возраст, сейчас Шипачев стабильно появляется в центре первого звена и проводит на льду в среднем больше 16 минут. После «Ак Барса» статистика у форварда просела – в прошлом сезоне он набирал в среднем 0,71 очка за игру, в этом – 0,47. Квартальнов проблему вроде бы понимает: с «Северсталью» Вадим перешел в центр второй тройки.

А что по другим деталям рекорда?

● Первое очко в КХЛ Шипачев набрал в 21 год. Это был его третий матч в лиге – забросил в ворота ЦСКА Константину Барулину. Играл он тогда за родную «Северсталь», а теперь заработал рекордное очко в матче против этого же клуба. Получается, история закольцевалась.

● Рекорд по количеству заброшенных шайб в КХЛ Вадим уже вряд ли возьмет. Сейчас у него 291 шайба (четвертый показатель в истории лиги). Лидер – Сергей Мозякин с космическими 419-ю шайбами. Но всего дубль отделяет Шипачева от второй строчки – на ней расположился Найджел Доус с 293 голами, а следом идет Данис Зарипов (292).

● Есть и другие рекорды, до которых нападающий вряд ли доберется. Например, 17 очков не хватает Шипачеву до показателя Мозякина по голевым передачам в плей-офф. Сейчас у Вадима 87 очков – тяжело будет добить даже до сотни, но теоретические шансы остаются.

При этом Шипачев – лучший ассистент в истории лиги (637), в том числе и отдельно в регулярке (550).

● Лучшую результативность за карьеру Шипачев показал в СКА, где выступал с 2013 по 2018 годы. Тройка Панарин – Шипачев – Дадонов тогда ярко доминировала. Ее создал Вячеслав Быков в сезоне-2014/15 (именно он тренировал ЦСКА, когда Шипачев набрал первое очко в КХЛ), а настреляла она 162 очка.

Шипачев добрался до рекорда в родном Череповце. Поздравление получилось странным

Символично, что рекордное очко Шипачева пришлось на выездной матч с «Северсталью». В Череповце он родился, начал карьеру и набрал первое очко в КХЛ. Казалось, что в родном городе игрока точно подготовятся к возможному побитию рекорда и как-то его поздравят.

В итоге празднование ограничилось стандартными объятиями у всей пятерки и проездом игроков вдоль борта. Его партнеры даже не выехали на лед полным составом, чтобы поздравить Шипачева. Возможно, испугались странного правила, которое запрещает всей команде покидать скамейку даже по торжественному поводу.

В прошлом сезоне за подобное 2-минутный штраф словило другое «Динамо», игроки которого все-таки поздравили Илью Каблукова с голом в 1000-й игре.

Особенно грустно все выглядит на фоне НХЛ, где чуть раньше рекорда Шипачева чествовали Стивена Стэмкоса, приехавшего с «Нэшвиллом» в родную Тампу. В матче, где даже не случилось никакого исторического события, было все : трогательный ролик, стоячие овации и слезы.

Единственный торжественный жест со стороны «Северстали» – вручение цветов маме Вадима Шипачева, которая присутствовала на трибунах. Самого игрока после матча никак не поздравили.

Зато поздравления из других городов во время игры прилетали активно. На сайте КХЛ появилось видео с поздравлением от Сергея Мозякина:

«Вадим, я поздравляю тебя с этим достижением, с теперь уже твоим рекордом! Я рад, что ни в одном виде спорта нет недостижимых рекордов. Сейчас, работая с детьми, я надеюсь, что наши с тобой рекорды по голам, очкам, передачам, тоже будут однажды побиты. Еще раз мои поздравления, ты огромный молодец!»

Помимо него, посты с поздравлениями сделали в «Ак Барсе» и московском «Динамо». Выступили Роман Ротенберг (в телеграм-канале) и Алексей Морозов .

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Фото: ХК Динамо-Минск