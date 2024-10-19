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  • Епанчинцев после 2:4 от «Северстали»: «Мы готовились к матчу в холодном дворце. В 1-м периоде физически одаренные игроки менялись через 15-30 секунд, они задыхались»
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Епанчинцев после 2:4 от «Северстали»: «Мы готовились к матчу в холодном дворце. В 1-м периоде физически одаренные игроки менялись через 15-30 секунд, они задыхались»

Вадим Епанчинцев высказался после поражения от «Северстали» (2:4).

Это был первый матч «Сибири» с 11 октября.

– Особенность этого сезона заключается в том, что бывают у команд длительные перерывы между матчами. Чем занимались в это время? На чем делали акцент в длительном тренировочном процессе?

– В тренировочном процессе все, что планировали, сделали. Но не хватало игроков, которые получили травмы, болячки. Кому‑то дали больше времени на восстановление, лишний день отдыха.

Можно найти любые причины поражения. Тяжело входить в ритм, но скажу еще одну важную деталь – мы готовились к матчу в холодном дворце. В первом периоде физически одаренные хоккеисты, тот же Коротков, Яковлев, менялись через 15-30 секунд. Такого ранее не происходило, они задыхались.

На домашней арене были концерты, а мы тренировались на тренировочном катке. Возможно, и это сыграло свою роль, но это не оправдание. Хороший щелчок по носу для нас, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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