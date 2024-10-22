Форвард «Айлендерс» Дюклер пропустит длительный срок из-за травмы. Он набрал 3 очка в 5 матчах сезона

Энтони Дюклер выбыл на длительный срок из-за травмы.

Об этом заявил генеральный менеджер «Айлендерс » Лу Ламорелло.

Отмечается, что хоккеист пропустит длительное время, но не весь сезон.

Энтони Дюклер получил повреждение нижней части тела в ходе третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3).

Форвард набрал 3 (2+1) очка в 5 встречах этого сезона при среднем игровом времени 16:30.