Кожевников об «Амуре»: «Ленивая и невыразительная игра, Мартемьянов растерян. Светлов способен зажечь огонь атаки и перевоспитать эту бригаду анархистов»

Александр Кожевников посоветовал «Амуру» поменять тренера.

Хабаровская команда набрала 12 очков за 17 матчей в регулярном чемпионате и занимает 11-е место в Восточной конференции.

– В четырехматчевой домашней серии против Тольятти, Череповца и «Спартака», «Амур » взял лишь два очка. При очень невыразительной и, я бы сказал, ленивой игре. Видно, что главный тренер Мартемьянов растерян.

В итоге Хабаровск на старте находится еще ниже, чем Омск. А ведь это Дальний Восток, где именно осенью надо брать свои очки – если хочешь зимой бороться за плей-офф.

– Прошлый сезон был для «Амура» триумфальным. Откуда такой спад?

– Ребята, триумфальным у «Амура» был сезон в конце десятых годов, когда, несмотря на безденежье, тренер Мартемьянов вместе с менеджером Филиппенко вывели свою команду в плей-офф.

А в прошлом сезоне при неограниченном бюджете Хабаровск прошел в плей-офф только из-за того, что КХЛ сняла очки с «Сибири». Не нужно об этом забывать.

– Что посоветуете Хабаровску?

– Поезд в плей-офф постепенно уходит, с каждым матчем «Амуру» будет все тяжелее – особенно при такой игре.

Думаю, «Амуру» придется поменять или игроков, или руководство – тренеров или менеджеров. Мартемьянов – крепкий тренер, но он эффективен в оборонительных командах типа «Сибири».

А эта бригада – Хохлачев , Гальченюк, легионеры – на своей волне. Она привыкла играть в атаку, рискованно, чем, мне кажется, Мартемьянова только раздражает. Хотя он обязан делать ставку именно на нее – большие деньги уже заплачены.

В данной ситуации рекомендую Хабаровску рассмотреть кандидадуру Светлова . Он отлично знает специфику Дальнего Востока, способен зажечь огонь атаки и тем самым перевоспитать эту бригаду анархистов.

В конце концов, он играл в «Динамо» вместе с отцом Гальченюка, знает семейный характер. Так что это один из вариантов», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников о достижениях Шипачева: «Главное – не бросать их, вести к новым юбилеям. Мы больше любим красоту хоккея, а не цифирь. Но тут имеет смысл копировать НХЛ»