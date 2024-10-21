Кожевников об «Амуре»: «Ленивая и невыразительная игра, Мартемьянов растерян. Светлов способен зажечь огонь атаки и перевоспитать эту бригаду анархистов»
Хабаровская команда набрала 12 очков за 17 матчей в регулярном чемпионате и занимает 11-е место в Восточной конференции.
– В четырехматчевой домашней серии против Тольятти, Череповца и «Спартака», «Амур» взял лишь два очка. При очень невыразительной и, я бы сказал, ленивой игре. Видно, что главный тренер Мартемьянов растерян.
В итоге Хабаровск на старте находится еще ниже, чем Омск. А ведь это Дальний Восток, где именно осенью надо брать свои очки – если хочешь зимой бороться за плей-офф.
– Прошлый сезон был для «Амура» триумфальным. Откуда такой спад?
– Ребята, триумфальным у «Амура» был сезон в конце десятых годов, когда, несмотря на безденежье, тренер Мартемьянов вместе с менеджером Филиппенко вывели свою команду в плей-офф.
А в прошлом сезоне при неограниченном бюджете Хабаровск прошел в плей-офф только из-за того, что КХЛ сняла очки с «Сибири». Не нужно об этом забывать.
– Что посоветуете Хабаровску?
– Поезд в плей-офф постепенно уходит, с каждым матчем «Амуру» будет все тяжелее – особенно при такой игре.
Думаю, «Амуру» придется поменять или игроков, или руководство – тренеров или менеджеров. Мартемьянов – крепкий тренер, но он эффективен в оборонительных командах типа «Сибири».
А эта бригада – Хохлачев, Гальченюк, легионеры – на своей волне. Она привыкла играть в атаку, рискованно, чем, мне кажется, Мартемьянова только раздражает. Хотя он обязан делать ставку именно на нее – большие деньги уже заплачены.
В данной ситуации рекомендую Хабаровску рассмотреть кандидадуру Светлова. Он отлично знает специфику Дальнего Востока, способен зажечь огонь атаки и тем самым перевоспитать эту бригаду анархистов.
В конце концов, он играл в «Динамо» вместе с отцом Гальченюка, знает семейный характер. Так что это один из вариантов», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о достижениях Шипачева: «Главное – не бросать их, вести к новым юбилеям. Мы больше любим красоту хоккея, а не цифирь. Но тут имеет смысл копировать НХЛ»
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