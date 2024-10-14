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  • Александр Кожевников: «Широкову под сорок лет, а он забивает практически в каждом матче «Сибири». Красавец! Видно, что Епанчинцев угадал с капитаном»
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Александр Кожевников: «Широкову под сорок лет, а он забивает практически в каждом матче «Сибири». Красавец! Видно, что Епанчинцев угадал с капитаном»

Александр Кожевников высказался о выступлении «Сибири» в сезоне-2024/25.

– Только команда набрала ход – так ей воткнули восемь дней перерыва! Зачем, почему? Может, в Новосибирске уже «елки»? Представляю реакцию тренеров, у которых сейчас столько головной боли.

– А что думаете о результатах «Сибири», которая идет в тройке лидеров на Востоке?

– Открытие для меня – даже не тренер Епанчинцев, в его уровне не сомневался, а капитан команды Широков.

В начале сезона покритиковал его в прессе, но не ожидал, что ответ от этого ветерана будет таким мощным – ему под сорок лет, а он забивает практически в каждом матче. Красавец! Видно, что Епанчинцев угадал с капитаном.

Вытянут ли Широков и Ко весь сезон? Не уверен. Особенно с таким календарем, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников раскритиковал календарь КХЛ: «Рваный, словно бы отпугивающий болельщиков. А мы потом удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь... Составители закусывали снегом, получается»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
logoСергей Широков
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
календарь
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