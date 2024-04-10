Крикунов об Овечкине: «Настоящая машина по побитию рекордов НХЛ. В России все болеют за то, чтобы он перегнал Гретцки. Важно, что он не только забивает, но и тащит за собой команду в плей-офф»

Владимир Крикунов назвал Александра Овечкина машиной по побитию рекордов НХЛ.

«Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду .

Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно.

Но не менее важно, что он не только забивает, но и тащит за собой команду в плей-офф Кубка Стэнли. Но Саша талантлив и обладает хорошим здоровьем, он создан для хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Ранее российский форвард « » побил рекорд , забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.

Всего за карьеру в регулярках забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).