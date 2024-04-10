Крикунов об Овечкине: «Настоящая машина по побитию рекордов НХЛ. В России все болеют за то, чтобы он перегнал Гретцки. Важно, что он не только забивает, но и тащит за собой команду в плей-офф»
Владимир Крикунов назвал Александра Овечкина машиной по побитию рекордов НХЛ.
«Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду Уэйна Гретцки.
Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно.
Но не менее важно, что он не только забивает, но и тащит за собой команду в плей-офф Кубка Стэнли. Но Саша талантлив и обладает хорошим здоровьем, он создан для хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Ранее российский форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.
Всего за карьеру в регулярках Александр Овечкин забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).
② 0,60* шайб за игру (3.Бр.Халл — 0,58… 1.Гретцки — 0,60)
① 0:57** минут на льду за смену в победных матчах (3.Ковальчук, 2.МакДи — по 0:56)
③ 0:57*** минут на льду в гостях за смену
(2.Ковальчук — 0:57; 1.Капризов — 1:02)
③ 0:58** минут на льду за смену
(2.Ковальчук — 0:58; 1.Капризов — 1:01)
③ 4:25** минут на льду в большинстве за игру в победных матчах (2.Тимонен — 4:31; 1. Ковальчук — 5:18)
② 4:45** минут за игру в большинстве (1.Ковальчук — 5:17)
② 19,0 бросков в час в большинстве (1.Пастрняк — 19,1)
① 19,9 бросков в час в большинстве гостях (2.Пастрняк — 18,3)
③ 59 победных шайб в гостях (2.Эспозито — 60; 1.Ягр — 63)
① 83,7%** минут в большинстве за игру
(2.Ковальчук — 78,2; 3.МакДи — 74,4)
① 84,4%** минут в большинстве за игру в гостях
(2.Ковальчук — 78,7; 3.МакДи — 75,4)
① 157 шайб в большинстве гостях (2.Стэмкос — 95)
② 189 шайба в = составах в гостях в победных матчах (1.Гретцки — 190)
② 263 очков в большинстве гостях (1.Торнтон — 264)
② 274 шайба в гостях в = составах (1.Гретцки — 277)
① 317 шайба из левого круга
④ 328 очков в = составах в гостях в победных матчах
(4.Кросби — 326…; 3.Мессье — 335; 1.Гретцки — 529)
⑩ 365 победных матчей в гостях
(40.Гретцки — 308…; 9.Бурк — 367…; 1.Марло — 427)
② 393 шайбы в = составах в побед. матчах
(2.Хоу — 393; 1.Гретцки — 830)
⑧ 484 очка в гостях в = составах
(7.Фрэнсис — 487…; 1.Гретцки — 830)
④ 498 очков в победных матчах в гостях
(3.Мессье — 512…; 1.Гретцки — 786)
② 610 шайб в победных матчах (1.Гретцки — 635)
⑩ 691 очко в = составах в побед. матчах (1.Гретцки — 1271)
⑥ 715 матчей в гостях (5.Сутер — 716… 1. Марло —888)
④ 764 хита в гостях в победных матчах
(3.Мартин — 788…; 1. Лючич — 825)
⑰ 779 победных матчей
(27.Гретцки — 725…; 16.Фрэнсис — 780…; 1.Лидстрем — 937)
⑫ 961 очко в = составах (1.Гретцки — 1818)
⑩ 1078 очков в победных матчах
(9.Фрэнсис — 1100…; 1.Гретцки — 1920)
① 1100 бросков в большинстве гостях (2.Малкин — 562)
① 1687 бросков в гостях в победных матчах
④ 1740 хитов в победных матчах
(3.Рэйвз — 1794...; 1. Клаттербэк — 1996)
③ 1775 хитов в гостях (2.Мартин — 1883; 1. Клаттербэк — 1885)
① 3138:52 минут на льду в большинстве в победных матчах
① 6743:09 минут на льду в большинстве
* — 1000+игр
** — 200+ игр
*** — 100+ игр
(2.Хоу — 393; 1.Гретцки — 451)