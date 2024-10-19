Элерс с 2+1, Колтон с дублем и Нечас с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Николай Элерс, Росс Колтон и Мартин Нечас – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 2 (1+1) очками в матче с «Питтсбургом» (4:1).

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Росс Колтон с дублем в ворота «Анахайма» (4:3 ОТ).

Первая звезда – форвард «Виннипега » Николай Элерс с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (8:3).