Элерс с 2+1, Колтон с дублем и Нечас с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Николай Элерс, Росс Колтон и Мартин Нечас – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 2 (1+1) очками в матче с «Питтсбургом» (4:1).
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Росс Колтон с дублем в ворота «Анахайма» (4:3 ОТ).
Первая звезда – форвард «Виннипега» Николай Элерс с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (8:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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