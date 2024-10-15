В матче «Оттавы» и «Лос-Анджелеса» команды 7 раз забили в большинстве. Это 1-й такой случай в НХЛ за 10 лет
В матче «Оттавы» и «Лос-Анджелеса» команды 7 раз забили в большинстве.
«Сенаторс» обыграли «Кингс» (8:7 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Канадский клуб реализовал 4 попытки большинства из 6 (66,7%), «короли» – 3 из 5 (60%).
Матч с 7 голами в большинстве случился в НХЛ впервые с января 2014 года, когда аналогичный результат был зафиксирован в матче «Анахайма» и «Ванкувера» (9:1, 6 голов в большинстве забили «Дакс», 1 – «Кэнакс»).
Более 7 голов в большинстве в последний раз фиксировалось в октябре 2005 года, когда в матче «Питтсбурга» и «Атланты» (7:5) было заброшено 9 таких шайб («Пингвинс» – 6, «Трэшерс» – 3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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