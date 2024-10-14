Коннор с победным голом в матче с «Миннесотой», ДеСмит с шатаутом и Расмус Андерссон с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Кайл Коннор, Кейси ДеСмит и Расмус Андерссон – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – защитник «Калгари » Расмус Андерссон с 3 (1+2) баллами в матче с «Эдмонтоном» (4:1).

Вторая звезда – вратарь «Далласа » Кейси ДеСмит , сыгравший на ноль в матче с «Сиэтлом» (2:0) при 25 отраженных бросках.

Первая звезда – форвард «Виннипега » Кайл Коннор с голом в овертайме в ворота «Миннесоты» (2:1 ОТ).