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Коннор с победным голом в матче с «Миннесотой», ДеСмит с шатаутом и Расмус Андерссон с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Кайл Коннор, Кейси ДеСмит и Расмус Андерссон – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – защитник «Калгари» Расмус Андерссон с 3 (1+2) баллами в матче с «Эдмонтоном» (4:1). 

Вторая звезда – вратарь «Далласа» Кейси ДеСмит, сыгравший на ноль в матче с «Сиэтлом» (2:0) при 25 отраженных бросках. 

Первая звезда – форвард «Виннипега» Кайл Коннор с голом в овертайме в ворота «Миннесоты» (2:1 ОТ). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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