Бардаков о словах Ротенберга после нехватку эмоций: «Не думаю. Не пошла игрушка у СКА с самого начала – играем ужасно два периода перед зрителями»

Захар Бардаков дал комментарий по поводу игры СКА.

Команда проиграла минскому «Динамо» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не пошла у нас игрушка с самого начала. Теряли шайбу, боялись играть в атаке и в целом плохо сыграли.

– Проснулись только к третьему периоду. Это разговор в раздевалке, или уже сами завелись?

– Да все уже понимали, что надо возвращаться в игру, потому что мы не можем так играть при своих болельщиках.

Где-то раскрылись, пошла игра в атаке, соперник стал удаляться, и мы начали создавать моменты.

– Тренер СКА Роман Ротенберг сказал после матча, что игрокам не хватило эмоций. Победа в Ярославле над «Локомотивом» так много сил отняла?

– Я не думаю. У нас было два дня паузы, должны были восполнить эмоции.

Больше, мне кажется, тут зависит от концентрации.

Почему-то мы выходим с Ярославлем, который идет на первом месте, забиваем ему четыре, побеждаем, а потом выходим с Минском и играем так ужасно при своих зрителях два периода, – сказал форвард СКА Захар Бардаков.

Бардаков о СКА: «Играем фиг пойми как против «Куньлуня», минского «Динамо». Очень странно, что так плохо сыграли – много провалов в обороне»