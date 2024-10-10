Карнаухов о 2:0 с «Салаватом»: «Принципиально было выиграть матч, посвященный 80-летию Михайлова. Портить праздник для легенды ЦСКА и всего нашего хоккея было нельзя»

Павел Карнаухов высказался касательно победы ЦСКА в игре с «Салаватом» (2:0).

– После двух жестких разгромов как команда готовилась к следующей игре?

– Готовилась серьезно. Принципиальная игра у нас была с «Салаватом ». Принципиально было выиграть матч, посвященный 80-летию Бориса Петровича Михайлова. Портить праздник для такой легенды ЦСКА и всего нашего хоккея было нельзя.

Поэтому мы сделали все, чтобы победить. Ну и, конечно, было большое желание реабилитироваться за предыдущие игры. День рождения Бориса Петровича и желание прервать неудачную серию серьезно повлияли на наш настрой.

– Что все-таки случилось в матчах с «Трактором» и «Металлургом»?

– Разберемся, разберемся. Сделаем работу над ошибками и только сильнее будем.

– После поражения от «Металлурга» команда около двух часов не выходила из раздевалки, к вам заходили руководители клуба. О чем был разговор?

– Да все нормально было (улыбается).

– Были разговоры на повышенных тонах?

– Ничего такого не было.

– Можно сказать, что ЦСКА окончательно оправился от этих двух разгромов?

– Это осталось в прошлом. А мы живем настоящим. Главное – сделать правильные выводы. Двигаемся дальше, – сказал нападающий ЦСКА Павел Карнаухов.