Карнаухов о 2:0 с «Салаватом»: «Принципиально было выиграть матч, посвященный 80-летию Михайлова. Портить праздник для легенды ЦСКА и всего нашего хоккея было нельзя»
– После двух жестких разгромов как команда готовилась к следующей игре?
– Готовилась серьезно. Принципиальная игра у нас была с «Салаватом». Принципиально было выиграть матч, посвященный 80-летию Бориса Петровича Михайлова. Портить праздник для такой легенды ЦСКА и всего нашего хоккея было нельзя.
Поэтому мы сделали все, чтобы победить. Ну и, конечно, было большое желание реабилитироваться за предыдущие игры. День рождения Бориса Петровича и желание прервать неудачную серию серьезно повлияли на наш настрой.
– Что все-таки случилось в матчах с «Трактором» и «Металлургом»?
– Разберемся, разберемся. Сделаем работу над ошибками и только сильнее будем.
– После поражения от «Металлурга» команда около двух часов не выходила из раздевалки, к вам заходили руководители клуба. О чем был разговор?
– Да все нормально было (улыбается).
– Были разговоры на повышенных тонах?
– Ничего такого не было.
– Можно сказать, что ЦСКА окончательно оправился от этих двух разгромов?
– Это осталось в прошлом. А мы живем настоящим. Главное – сделать правильные выводы. Двигаемся дальше, – сказал нападающий ЦСКА Павел Карнаухов.
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