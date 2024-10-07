СКА рассматривает Смита и Картера Харта на предмет усиления вратарской бригады («СЭ»)

СКА рассматривает варианты приобретения нового голкипера.

Ранее появилась информация, что вратарь Никита Серебряков может перейти из СКА в другой клуб КХЛ .

«Плешков крайне нестабилен, но в клубе видят его прогресс и рассматривают в качестве стартового вратаря.

Илью Набокова из «Металлурга» выменять не удалось, так что в СКА рассматривают и другие варианты усиления. Например, Джереми Смита из «Куньлуня » и опального канадца Картера Харта .

Пока же в армейском клубе ждут восстановления 20-летнего белоруса Павла Мойсевича, который отлично дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.