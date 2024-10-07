СКА рассматривает Смита и Картера Харта на предмет усиления вратарской бригады («СЭ»)
СКА рассматривает варианты приобретения нового голкипера.
Ранее появилась информация, что вратарь Никита Серебряков может перейти из СКА в другой клуб КХЛ.
«Плешков крайне нестабилен, но в клубе видят его прогресс и рассматривают в качестве стартового вратаря.
Илью Набокова из «Металлурга» выменять не удалось, так что в СКА рассматривают и другие варианты усиления. Например, Джереми Смита из «Куньлуня» и опального канадца Картера Харта.
Пока же в армейском клубе ждут восстановления 20-летнего белоруса Павла Мойсевича, который отлично дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости