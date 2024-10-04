Ротенберг о качестве льда на «Минск-Арене»: «5 минут периода оно идеальное, потом – есть что улучшить. Это влияет на уровень хоккея. Когда шайба скачет, это уже немного другой вид спорта»

Роман Ротенберг высказался о качестве льда на «Минск-Арене».

СКА обыграл минское «Динамо » в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 3:0.

– Сегодня было много неловких падений. Как оцените лед?

– Вы знаете, что я всегда много внимания уделяю качеству льда. Скажем так – 5 минут периода качество идеальное. Остальные 15 минут периода – есть что улучшить. Думаю, все согласятся – со стороны видно. Когда шайба скачет, то не так просто играть, это уже немного другой вид спорта получается.

Это намного сложнее, но игру это упрощает. В минском «Динамо» есть очень техничные мастеровитые ребята – конечно, на таком льду им тяжело себя проявить, и это влияет на уровень хоккея. Но я уверен, что все здесь готовы работать в этом направлении.

Это не так просто, как кажется со стороны – залить качественный лед. Это высокотехнологичный продукт – здесь участвуют и заливщики, влияют и количество зрителей, вентиляция, погодные условия и еще множество факторов.

Хорошее качество льда может обеспечить только командная работа. Честно могу сказать, что мы в Петербурге 10 лет над этим работаем, и даже у нас бывают такие ситуации, – сказал главный тренер СКА .