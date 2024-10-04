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Ротенберг о матче сборных России и легионеров из Северной Америки: «Идея замечательная, можно рассмотреть 3 на 3. Если сделать шоу, все будут счастливы»

Роман Ротенберг высказался о возможном матче сборных России и легионеров КХЛ.

– Вопрос даже не совсем как тренеру СКА, а в целом человеку из российского хоккея. Вы упоминали техничных игроков. У нас очень много сильных иностранцев. В теории есть ли возможность провести в рамках КХЛ матчи сборной России и сборной североамериканских игроков? Реализуемо ли это?

– Здесь важно понимать с точки зрения организации. Идея замечательная, но надо проработать детали – как приглашать игроков, могут ли они отказаться от приезда в команду? Какого уровня будет команда – достаточно ли будет крайних нападающих, центров? Если делать шоу – как мы делали летом «Звезды КХЛ» против «Звезд НХЛ» – можно и так. Выбрать время, дату, сыграть такой матч, 3 на 3 можно рассмотреть вариант. Но график очень насыщенный, ребята много тренируются, играют, здесь надо поработать в плане календаря.

Но, конечно, мы только за, чтобы такие матчи были, чтобы зрители получали удовольствие и приходили на такие яркие игры. Потому что мы, конечно, работаем только ради наших болельщиков. Когда такие матчи есть, мы такую инициативу поддерживаем двумя руками. Но надо уже изучать детали – где проводить, когда, кто соберет команду, какая будет команда, хватает ли игроков сборной мира.

Наверное, здесь можно обратиться к журналистам – делают же предварительный состав Кубка мира. Когда мы в Торонто участвовали в свое время в 2016-м на Кубке мира, то были всегда разные варианты, в том числе и у журналистов. Наверное, нам надо обратиться к журналистам – может быть, вы подготовите нам такой состав и изучите, всех ли там хватает? Левых и правых крайних, праворуких, играющих в большинстве и меньшинстве, центров?

Когда была игра КХЛ – НХЛ, у нас в команде не было центральных нападающих – у нас Атанасов играл в центре, потому что так был собран состав, я в этом не участвовал. В итоге все равно все получили удовольствие и сыграли здорово. Если это шоу, то так тоже можно сделать, а если это настоящая игра, то ситуация другая немного. Давайте, может быть, сделаем шоу, это, наверное, будет привлекать большее количество зрителей, болельщиков, поднимет ТВ-рейтинги, и все будут счастливы. К чему мы и стремимся, – сказал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
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