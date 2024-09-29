Плющев о «Динамо»: «Были допущены ошибки в организации предсезонки и селекционной работе. Никогда не бывает одной проблемы»
Владимир Плющев поделился мыслями относительно игры «Динамо» в КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова находится на девятой позиции в таблице Западной конференции.
«Никогда не бывает одной проблемы, которая даст ответы на все вопросы сразу.
Результаты сезона закладываются по весне и, конечно, по предсезонной подготовке.
В случае «Динамо» получается, что были допущены какие-то ошибки как в плане организации предсезонки, так и в селекционной работе.
Одной причины не бывает никогда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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