Десятков о 2:0 с «Барысом»: «Витязь» пытался исключить брак, минимизировать ошибки – в прошлых матчах проиграли из-за этого»
Павел Десятков оценил победу «Витязя» над «Барысом» (2:0) в КХЛ.
«Попали мы как раз на смену тренера, команда, естественно, добавила в организации. Это всегда после смены тренера происходит. Мы много времени уделяли обороне, уделяли много времени своим действиям.
Пытались исключить собственный брак. Из-за чего как раз, к сожалению, в предыдущих матчах проиграли – из-за собственных ошибок. Сегодня пытались их минимизировать», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости