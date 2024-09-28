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  • Десятков о 2:0 с «Барысом»: «Витязь» пытался исключить брак, минимизировать ошибки – в прошлых матчах проиграли из-за этого»
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Десятков о 2:0 с «Барысом»: «Витязь» пытался исключить брак, минимизировать ошибки – в прошлых матчах проиграли из-за этого»

Павел Десятков оценил победу «Витязя» над «Барысом» (2:0) в КХЛ.

«Попали мы как раз на смену тренера, команда, естественно, добавила в организации. Это всегда после смены тренера происходит. Мы много времени уделяли обороне, уделяли много времени своим действиям.

Пытались исключить собственный брак. Из-за чего как раз, к сожалению, в предыдущих матчах проиграли – из-за собственных ошибок. Сегодня пытались их минимизировать», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoВитязь
logoКХЛ
logoБарыс
logoПавел Десятков
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