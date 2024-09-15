Сергей Черкас: «После побед СКА все псевдоэксперты растворяются. Так будет и в этом году»

Сергей Черкас высказался об игре СКА на старте сезона.

У СКА на старте сезона 3 поражения в 4 матчах.

«К сожалению, после неудачных матчей всегда появляется много псевдоэкспертов, которые потом растворяются при победах.

Увы, ветеран СКА Юрий Глазов, который мог бы прокомментировать игру команды, давно скончался, зато активизировался его брат Сергей, который всю карьеру провел в ЦСКА. Думаю, ему логичнее давать оценку как раз выступлению москвичей, которые вчера уступили не лидерам нашего хоккея, а скромной «Северстали». Как говорится, собака лает, караван идет.

Выступления таких псевдоветеранов носят только деструктирующий характер, это все направлено на то, чтобы дестабилизировать обстановку в команде. То же самое было прошлой осенью, а потом, когда СКА выдал серию из 11 побед подряд, эти люди куда-то испарились. Так же будет и в этом году, ведь всем понятно, что в начале сезона, когда все команды находятся в разном состоянии после тяжелых сборов, рассуждать о результатах просто бессмысленно», – сказал заслуженный тренер России.