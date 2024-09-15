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У Толчинского ни одного очка за 5 матчей СКА. Он самый дорогой игрок в команде Ротенберга с зарплатой 77 млн рублей в год

Сергей Толчинский не отметился результативными действиями в 5 матчах за СКА.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком клуба из Санкт-Петербурга в этом сезоне. Зарплата Толчинского составляет 77 миллионов рублей в год. В общем списке КХЛ он занял 11-е место.

За 5 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Толчинский не набрал ни одного очка, в среднем проводя на льду 10:49 минут за матч.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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