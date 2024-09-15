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«Авангард» проиграл 2 матча подряд после трех побед

«Авангард» проиграл во втором матче подряд.

Омский клуб сегодня уступил «Сибири» (1:4) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Примечательно, что сезон «Авангард» начал с трех побед, но теперь дважды проиграл.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoСибирь
logoКХЛ
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